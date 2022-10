Nerveuze André Hazes op première van documentaire over zijn leven: “Ik vind het doodeng”

De vijfdelige docureeks rond André Hazes is woensdagavond in première gegaan. In de prent is de Nederlandse zanger openhartig en eerlijk over zijn leven en de problemen die daarbij komen kijken. Zo vertelt hij over zijn alcohol- en drugsverslaving, maar ook over zelfverminking en boulimie. Niet raar dus dat Hazes erg nerveus was om de docu te delen met de hele wereld.