Lucas Peeters: “Ik werk al vier jaar in de haven en wil er nooit meer weg.” — © Maarten De Bouw

Lucas Peeters (24) is één van de Antwerpse versterkingen bij basketbalclub Miners. Hij combineert zijn job als havenarbeider met basket in Beringen. “In de haven maakte ik de afgelopen jaren veel plezante, maar ook minder leuke dingen mee. Ik zag machines in brand vliegen en zelfs mensen verongelukken.”