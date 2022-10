Duvel verkoopt vuurkorf in vorm van glas voor goed doel, in navolging van Essense vrienden

Stijn Delcroix en Vincent Early, twee vrienden uit Essen, creëerden in de zomer van 2021 een vuurkorf in de vorm van een Duvelglas. Met de verkoop van hun populaire creatie steunden ze het goede doel. Brouwerij Duvel Moortgat is zo onder de indruk van het project, dat ze er mee in stappen. Je kan nu een korf kopen op de webshop van Duvel.