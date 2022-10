Hasseltse familiehulp steelt voor ruim 100.000 euro aan juwelen

Al vijf jaar kwam de verdachte bij het koppel langs de Kunstlaan in Hasselt over de vloer. In zijn rol als familiehulp had hij een vertrouwensband met de gedupeerden, van intussen elk 89 jaar, opgebouwd. Aan die vertrouwensband kwam op 9 mei vorig jaar abrupt een einde. “De bewoners vonden een leeg horlogedoosje terug”, schetste hun advocaat Luk Delbrouck donderdag in de rechtbank. Bij de tachtigers gingen meerdere alarmbellen af en ze ontdekten dat meerdere juwelen waren verdwenen. Lang duurde de speurtocht naar een verdachte bij gebrek aan braaksporen niet. Ook bleek de vijftiger over een sleutel te beschikken. Op camerabeelden was eveneens te zien hoe hij met gevulde broekzakken het appartement van het koppel verliet. “Het echtpaar was in shock. Nu hebben ze een groot gevoel van onrust, onzekerheid en wantrouwen.” Delbrouck pleitte dat de juwelen een waarde van 128.000 euro hadden en aan een zeer lage limiet verzekerd waren. De raadsman vraagt dit bedrag voor het koppel tachtigers terug van de Hasselaar.

Bekentenissen

De betichte verkocht de juwelen voor een appel en ei bij de vele opkopers die Hasselt rijk is. Hij was niet in de rechtbank aanwezig en liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. Aanvankelijk ontkende de man alles om later veel spijt te betuigen. “Hij wist op de dag van de feiten dat de bewoners weg waren. Toen stuurde hij ze zelfs een bericht met de vraag of ze goed aangekomen waren”, aldus de procureur. Na ondervraging door de onderzoeksrechter ging de man door de knieën en legde bekentenissen af. Naast de 14 maanden cel vroeg de procureur om een vermogensvoordeel van 12.000 euro verbeurd te verklaren. Vonnis op 10 november.