Politie bevestigt: Hebe (10) en Sanne (26) zaten in auto die woensdagavond gevonden werd

De politie zegt verder dat het volgens de aanwijzingen gaat om een ongeval.

Maandag verdwenen

Sanne en Hebe waren maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje, een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Hebe was meervoudig gehandicapt en had zorg nodig. Sanne was haar begeleidster. Ze waren op weg naar het huis van Hebe in Vught, maar daar kwamen de twee nooit aan. De politie stuurde maandag een Amber Alert uit.

Pas woensdagavond laat, na een dagenlange zoektocht, werd de wagen gevonden waarmee ze reden in het water nabij een knooppunt van wegen. Er zaten twee lichamen in, waardoor de politie er meteen van uitging dat het om de twee ging.