Zeldzaam moment: baby wordt geboren in vruchtzak

De Braziliaanse Naiara Santos is op 11 oktober mama geworden van een flinke tweeling. De bevalling verliep via een keizersnede: eerst kwam dochtertje Rafaella ter wereld. En daarna was het de beurt aan haar zusje Isabella, maar dat was geen gewone geboorte. Het meisje zat nog volledig in haar vruchtzak toen dokter Leandra Campos Barbosa haar uit de buik haalde.