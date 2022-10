VIDEO. Zo zwaar is de Ironman van Hawaï: Devin Volk al kruipend naar de finish

De Noor Gustav Iden deed anderhalve week geleden van zich spreken met een fenomenaal parcoursrecord tijdens de Ironman van Hawaï. Hij had slechts 7u40’24” nodig voor de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen, maar ook de Amerikaanse agegrouper Devin Volk ging over de tongen. Hij werd in 8u48’18” tweede bij de niet-profs in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 29 jaar, maar was zo diep gegaan dat hij op het einde van de marathon naar de finish moest kruipen. De video waarbij hij uiteindelijk door een andere deelnemer over de streep werd geholpen, ging viraal op internet.