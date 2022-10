Wie zich ’s ochtends wat ziekjes voelt en een dagje thuisblijft van zijn werk, zal zijn baas in de toekomst geen doktersbriefje meer moeten voorleggen. De Kamer stemt vandaag over dat wetsvoorstel dat zo goed als zeker wordt goedgekeurd. Maar geldt het voor iedereen? En zal het geen misbruik in de hand werken?