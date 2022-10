Limburgse professor KU Leuven naar gevangenis voor verkrachten van studente in Spanje

“Schokkend, verwerpelijk, een seksueel roofdier.” Van de professor aan de Leuvense faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen werd in de rechtbank van Tongeren geen spaander heel gelaten. De Limburger werd veroordeeld omdat hij in de zomer van 2016 een studente van hem verkrachtte. Dat gebeurde tijdens een congres in het Spaanse Barcelona. De professor had het slachtoffer meegevraagd onder valse voorwendselen. Hij had beloofd dat ze daar mocht speechen, maar dat bleken loze woorden. Ze zou de hele trip afhankelijk zijn van hem. Op de laatste dag sloeg de Limburger beredeneerd toe. De professor kroop bij haar in bed in het appartementje waar ze verbleven en verkrachtte haar.

Pervers spel

“Op schromelijke wijze maakte hij als voormalig docent en promotor van haar masterproef misbruik van zijn positie”, luidt het vonnis. Het was een schokkend en pervers spel waarbij de professor haar manipuleerde. Eentje van aantrekken en afstoten, terwijl de vrouw een carrière ambieerde.

Machtspositie

De jongedame ging er na de verwerpelijke feiten emotioneel compleet onderdoor. Een trauma dat gepaard ging met verschillende psychiatrische opnames. Ze probeerde ook zelfmoord te plegen. Pas in maart 2018 vond ze de kracht om de feiten te melden en een klacht bij de politie in te dienen. De politie startte een onderzoek, maar de professor zou de verkrachting altijd ontkennen. “Hij genoot van zijn fysieke en psychische machtspositie”, is het oordeel. Ook is er sprake van totaal gebrek aan normbesef en een perverse en ziekelijke ingesteldheid.

De feiten werden bewezen geacht. De rechter legde een celstraf van 54 maanden op. Hij werd onmiddellijk aangehouden. De docent wordt voorts vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 27.014 euro betalen. De KU Leuven stelde zich eveneens burgerlijke partij en ontvangt 1 euro provisoir.