“Bij kernaanval op het Westen is de eerste atoombom voor ons”: inlichtingenexpert schetst somber beeld voor ons land

De Belgische veiligheidsdiensten zijn onderbemand, ondergefinancierd en het wemelt er van de politieke benoemingen, pesterijen en machtsmisbruik. Ze staan bovendien niet bijster hoog aangeschreven bij pakweg de Amerikaanse CIA of de Britse MI6, van wie ze wel afhankelijk zijn voor levensbelangrijke info. Want ons land is, als hoofdzetel van de EU én de NAVO, het gedroomde doelwit voor een aanval. “We hebben alle redenen om ons grote zorgen te maken”, zegt inlichtingenspecialist Kenneth Lasoen (UA/Clingendael).