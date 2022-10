‘Friends’-ster Matthew Perry openhartig over zwaar alcohol- en druggebruik: “Mijn collega’s waren pinguïns”

“Was ik gestorven, dan zou iedereen geschrokken zijn, maar niemand zou er echt van opgekeken hebben.” Matthew Perry steekt in zijn nieuwe biografie niet onder of stoelen of banken dat zijn leven verschillende keren aan een zijden draadje hing. In het boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing vertelt hij openlijk over zijn drank- en druggebruik.

Voor wie opgroeide in de beginjaren 2000 hoeft Matthew Perry (53) weinig introductie. De acteur werd wereldberoemd als Chandler Bing in de iconische sitcom Friends. Dat Perry heel zijn carrière ook worstelde met drugs en alcohol, is geen geheim. Maar in zijn biografie legt Perry al zijn kaarten op tafel. Hij hoopt hiermee ook anderen te helpen.

Vanaf het prille begin van Friends worstelt Perry met zijn alcoholprobleem. “Ik was 24. Ik kon het nét onder controle houden. Maar tegen dat ik 34 was, zat ik echt diep in de problemen”, zegt hij in een interview met het magazine People. “Er waren jaren dat ik nuchter kon blijven. Seizoen 9 bijvoorbeeld. En ik werd prompt genomineerd voor beste acteur. Het was voor mij een teken dat ik nuchter moest blijven. Alleen lukte dat niet.”

© ISOPIX

Op een gegeven moment woog de acteur nog 58 kilo en leefde hij op 55 vicodin-pillen, een opioïde, per dag. “Ik wist niet hoe ik moest stoppen. Zelfs als de politie aan mijn deur had gestaan met de boodschap dat ik zou opgepakt worden als ik een glas zou drinken, zou ik mezelf al hebben laten handboeien. Ik kon niet stoppen, want het is een ziekte die progressief erger wordt naarmate je ouder wordt.”

© Jordan Strauss/Invision/AP

Pinguïn

Over zijn Friends-costars heeft Perry alleen maar lof. Terwijl hij zijn toestand probeerde te verbergen, kreeg hij van zijn collega’s geduld en veel begrip. “Het zijn pinguïns. Wanneer er in het wild een pinguïn ziek wordt, gaan alle andere pinguïns rond die ene zieke staan. Ze houden hem recht tot hij zelf weer kan lopen. Dat waren mijn collega’s voor mij, ze hielden mij recht.”

© Photo12 via AFP

Vijftien keer ging hij naar de ontwenningskliniek. Tot hij vier jaar geleden in het ziekenhuis belandde en zijn leven aan een zijde draadje hing, omdat een darm geperforeerd raakte door zijn overvloedige druggebruik. Wekenlang vocht hij voor zijn leven. “De dokters hadden mijn familie al gezegd dat ik zo’n 2 procent overlevingskansen had. Ze hadden me aan een machine gehangen dat de functie van mijn hart en longen overnam. Ze noemen zo’n machine ook al wel eens een ‘hail mary’ (ave Maria, red.), niemand overleeft dat.” Perry bleef uiteindelijk twee weken in coma en moest vijf maanden in het ziekenhuis recupereren. “Ik heb het ziekenhuis verlaten en nog negen maanden met een stoma rondgelopen.”

“Als ik gestorven was, zou iedereen geschrokken zijn, maar niemand zou er echt van hebben opgekeken. Dat is de pijnlijke waarheid waar ik mee moet leven. Ik ben nu heel dankbaar dat ik nog leef.” De acteur verklaart ook waarom hij nu met zijn memoires – Friends, Lovers and the Big Terrible Thing – op de proppen komt. “Ik wilde volledig open en eerlijk zijn. En dat kon ik pas doen als ik zeker wist dat terugblikken op die verschrikkelijke momenten mij niet opnieuw naar de afgrond zou duwen. En ik hoop dat ik hiermee iemand kan helpen, want de ziekte kan bij iedereen toeslaan.”