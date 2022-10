101-jarige Lisa kweekt nog altijd haar eigen groentjes in moestuintje

Riemst

Dinsdag 18 oktober mocht Elisabeth ‘Lisa’ Pauly uit de Kwartelstraat in Zussen 101 kaarsjes uitblazen. Lisa woont nog steeds alleen en doet dat op een manier die velen jaloers maakt: ze kweekt haar eigen groenten in haar moestuintje, verzorgt haar planten, gaat haast wekelijks met een aangetrouwd nichtje winkelen en kookt geregeld nog haar eigen potje. “Zopas heb ik nog zuurkool gemaakt”, zegt Lisa. “Lekker! Ook witloof eet ik graag, gestoofd of als sla. Koken doe ik ontzettend graag, al moet ik het van mijn huisarts wat kalmer aan doen omdat ik een wondje heb aan mijn onderbeen dat maar moeilijk geneest. Maar ach, ik kan zo moeilijk stilzitten.”

Lisa was de jongste van zeven kinderen. “Ik was 22 jaar jonger dan mijn oudste zus, een bedorven stinker dus”, lacht ze. Heel haar hele leven heeft ze in Zussen gewoond. Ze is tot haar grote spijt altijd kinderloos gebleven. Haar echtgenoot Alphonse Leroy, een Luikenaar, overleed op z’n 79ste in 2000, toen ze 46 jaar getrouwd waren. Hij was een gekend als fietshandelaar en -hersteller, terwijl Lisa kapster was en voor het huishouden zorgde. Samen genoten ze heel wat winters van een deugddoende vakantie in Benidorm.

De 101-jarige is nog steeds erg begaan met haar uiterlijk en kleding. Voor de foto wil ze haar kapsel nog even verzorgen en de lippen stiften. Ze wil er in alle omstandigheden goed uitzien. “Wat ik gedaan heb om zo oud te worden? Tja, ik heb altijd hard gewerkt, mijn zorgen opzij gezet en geregeld een glas wijn gedronken.” (eva)