Een jaar na dodelijk schietincident op set van film ‘Rust’: productie wordt hervat

De film Rust zal dan toch afgemaakt worden. De productie van de film lag een jaar lang stil door een dodelijk schietincident op de set, waarbij acteur Alec Baldwin betrokken was. De opnames zullen hervat worden in januari. Dat schrijft Variety.

De opnames van de film Rust zullen in januari hervatten. Dat schrijft Variety. De film werd meer dan een jaar stilgelegd door een dodelijk schietincident op de set. Tijdens de opnames op 21 oktober vorig jaar werd cameraregisseur Halyna Hutchins geraakt door een kogel waarna ze overleed in het ziekenhuis. De kogel kwam uit het vuurwapen dat acteur Alec Baldwin vasthad, maar die zou niet geweten hebben dat er echte kogels inzaten. Ook regisseur Joel Souza werd geraakt door de kogel, maar overleefde het incident.

De film zal nu toch afgemaakt worden. Maar de productie zoekt momenteel wel een nieuwe locatie. Eerder werd er in New Mexico gefilmd, maar daar loopt nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer. Het is nog niet duidelijk waar de opnames zullen hervatten, maar er wordt momenteel gedacht aan Californië.

Begin oktober trof Baldwin een minnelijke schikking met de nabestaanden van Hutchins, die een rechtszaak tegen hem en andere crewleden hadden aangespannen wegens nalatigheid. Details over die schikking werden niet vrijgegeven. Wel werd duidelijk dat de echtgenoot van Hutchins producent van de film wordt en zo ook een deel van de opbrengsten zal krijgen. Volgens hem is het afmaken van de film “een eerbetoon aan het laatste werk van Halyna.”

Bij voormalige crewleden is er wel wat onzekerheid over hun deelname aan de film. Ze zouden zich niet allemaal op hun gemak voelen bij de hervatting van de opnames.

(sgg)