Maleisische fans verwarren David en Mathieu van der Poel

Van 11 tot en met 18 oktober werd in Maleisië de Ronde van Langkawi gereden. Alpecin-Deceuninck was daar met onder anderen David van der Poel, de oudere broer van Mathieu. Ploegmakker Lionel Taminiaux getuigt bij RTBF dat fans kwamen postvatten aan de bus van Alpecin-Deceuninck om “Van der Poel” te kunnen zien, denkende dat het om Mathieu ging.

“Heel wat Maleisische fans kwamen naar onze bus”, aldus Taminiaux in een gesprek met de RTBF. “Ze vroegen of ze Van der Poel konden zien… denkende dat het om Mathieu ging. Maar het is David die met ons was, de grote broer van Mathieu. Dat gezegd zijnde: de mensen herkennen heel wat Europese renners, het bewijs dat het wielrennen hier leeft.”