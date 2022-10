ABVV deelt handschoenen uit om kou tegen te gaan

Een honderdtal leden van ABVV-Limburg hebben donderdagochtend handschoenen uitgedeeld aan de pendelaars. “Op die manier willen we enerzijds de mensen oproepen om op 9 november mee actie te voeren tijdens de nationale actiedag. En tegelijk willen we, onder de noemer ‘Zij de winst, wij de pijn’ de regering aanporren om verdere stappen te nemen om de energiefacturen te verlichten.”

“We hebben 3 eisen. Zo willen we dat de overwinstbelasting niet alleen voor de energiesector geldt, maar voor iedereen die uitzonderlijke winsten boekt. Daarvoor willen we een verhoogd belastingtarief. Daarnaast willen we een prijsblokkering want het onderdeel van de energieprijzen in de totale inflatiebedraagt 11 procent. Een prijsblokkering tempert immers de inflatie. En tot slot willen we dat de overheidscontroles voort duren. Sommige maatregelen zijn immers te tijdelijk en daardoor bescheiden.”

© Serge Minten

(DJ)