Veehouders uit Leopoldsburg krijgen alles te horen over wolven en mogelijke schade erdoor

Leopoldsburg ligt in het wolven-risico-gebied. Zowel particuliere als beroepsmatige veehouders lopen het risico dat de wolven bij hen dieren doden. De vzw Vlaamse Schapenhouderij en RCC-Belgium organiseren op 29 oktober 2022 een Praktijkdag Wolf in Helchteren.

Er zal zowel theoretische toelichting zijn, demonstraties van praktijkvoorbeelden, tentoonstelling van materiaal en bedrijven uit de sector. Er wordt verder info gegeven in verband met het afsluiten, schadedossiers en de subsidiëring.

Dat alles op zaterdag 29/10/2022, van 10.00 tot 16.00 uur in Hoeve Sonnisheide, Ossevenstraat 6, 3530 Helchteren. Deelname is gratis. Om een idee te hebben van het aantal deelnemers, vragen de organisatoren een aanmelding via info@vsh.be.