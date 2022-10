Antwerpse Zoo verwelkomt okapikalfje: “Mooi diertje met grote flapoortjes”

Verzorgster Carina was de eerste die Xambo in levenden lijve zag. “Het is een fijntje met een schofthoogte van 72 cm. Zijn gewicht van 17,5 kg is helemaal in verhouding tot zijn grootte. Het is een mooi diertje met grote flapoortjes en de typerende okapistreepjespoep. Mama Zaïre zorgt er goed voor.” Opvallend: net als de vorige boreling Xandor heeft ook Xambo een roze tong. Normaal hebben okapi’s een blauwgrijze kleur. “Twee op rij, dat is echt een unicum”, vertelt coördinator Patrick.

Wie de okapi wil gaan bekijken, zal nog even geduld moeten hebben. Xambo zal pas na een maand, bij een herfstzon en een temperatuur van 15 graden zijn eerste stapjes buiten zetten. Voorlopig blijft hij lekker warm in de stal bij zijn mama.

(tica)