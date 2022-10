Jette

Met ‘Het monstermeer’ ligt er een nieuwe Leo Timmers in de boekhandel. De kinderboekenmaker uit Houthalen wordt bejubeld tot in New York, zijn boeken vinden hun weg tot in China. Een gesprek over zijn rampzalige lagereschooltijd, een kritische kindermail uit Duitsland en een speech die in de vestiaire was achtergebleven.