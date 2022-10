NBA: Phoenix zet in openingsduel scheve situatie recht tegen Dallas

Phoenix was vorig seizoen de beste ploeg in de reguliere competitie maar werd daarna in de halve finales van de conferences uitgeschakeld door uitgerekend Dallas. De Suns namen een kleine revanche maar moesten daar wel diep voor gaan. In het begin van het derde kwart leidden de Mavericks met een comfortabele marge van 22 punten maar het team van de Sloveense sterspeler Luka Doncic kon die voorsprong niet vasthouden. Phoenix trok na een knappe inhaalrace nipt aan het langste eind. Doncic miste in de buzzer nog een driepunter. De Sloveen werd met 35 punten wel topschutter van de avond. Devin Booker scoorde 28 punten voor Phoenix.

Tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic kende met Denver een start in mineur. De Nuggets verloren van Utah Jazz met 123-102 ondanks 27 punten van hun Servische vedette.

De Brooklyn Nets gingen in hun eerste wedstrijd van het seizoen eveneens onderuit. De New Orleans Pelicans kwamen in New York winnen met 108-130. Bij de bezoekers keerde Zion Williamson na een jaar blessureleed door een voetbreuk terug op de court en hij liet zich meteen gelden met 25 punten en 9 rebounds. Kevin Durant maakte 32 punten voor de Nets. (belga)