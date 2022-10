Coco Gauff en Caroline Garcia plaatsen zich voor WTA Finals

Gauff wordt met haar 18 jaar en 239 dagen de jongste deelneemster aan de WTA Finals sinds Maria Sjarapova in 2005 — © EPA-EFE

De Amerikaanse Coco Gauff (WTA 7) en de Française Caroline Garcia (WTA 10) hebben zich verzekerd van een plaats op de WTA Finals. Het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen vindt van 31 oktober tot 7 november plaats in het Amerikaanse Forth Worth (Texas).

Gauff, finaliste op Roland Garros, wordt met haar 18 jaar en 239 dagen de jongste deelneemster aan de WTA Finals sinds Maria Sjarapova in 2005. De Russin haalde toen de halve finales.

De 29-jarige Garcia was er in het enkelspel al eens bij in 2017. Toen stootte ze door naar de laatste vier.

Gauff en Garcia vervoegen in het deelnemersveld de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek, de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 5). Die waren al langer zeker van kwalificatie. Er zijn nu nog drie tickets te verdelen in het enkelspel. (belga)