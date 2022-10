Romelu Lukaku prijkt op de voorpagina van Gazzetta: “Inter, Lukaku is helemaal van jullie”

Romelu Lukaku is bij Inter terug op training, maar dat is niet het nieuwsfeit waarmee hij groot op de voorpagina van La Gazzetta delo Sport prijkt. Volgens de Italiaanse sportkrant zien de nieuwe eigenaars van Chelsea geen toekomst voor de Belgische aanvaller op Stamford Bridge en bestaat er een gentlemen’s agreement over een langer verblijf van Lukaku bij Inter.

“Inter, Lukaku is helemaal van jullie”, zo titelt La Gazzetta vandaag groot op de voorpagina. Lukaku wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea, maar volgens de Italiaanse sportkrant zal die huur verlengd worden of misschien zelfs omgezet in een definitieve overgang.

“De definitieve beslissing zal officieel genomen worden op het einde van het seizoen, wanneer Chelsea en Inter elkaar zullen ontmoeten om de toekomst van de aanvaller te bespreken, maar er is al een gentlemen’s agreement dat Lukaku ook volgend seizoen bij Inter zal voetballen. Niets is definitief, maar er komen signalen uit Londen dat de nieuwe eigenaars van Chelsea niet geïnteresseerd zijn om de spits te recupereren. Dat kan zelfs de deur openzetten voor een definitieve overgang. Op Stamford Bridge lijkt Lukaku een afgesloten hoofdstuk.”

Chelsea betaalde in augustus 2021 liefst 113 miljoen euro om Lukaku los te weken bij Inter, maar in Londen wist de Belgische spits niet te overtuigen. Trainer Thomas Tuchel had het niet begrepen op Lukaku, maar intussen is Tuchel vervangen door Graham Potter.

Lukaku wordt dit seizoen gehuurd door Inter, maar Chelsea vangt daarvoor een aanzienlijk bedrag. Inter neemt Lukaku’s loon over en betaalt daarbovenop 10 miljoen euro plus ruim vier miljoen euro als Inter de titel pakt. Een verlenging van die betalende huurdeal lijkt het uitgangspunt voor het verlengd verblijf van Lukaku, maar La Gazzetta sluit ook een definitieve transfer niet uit.