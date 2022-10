Mahdi dringt aan op snelle beslissing over noodopvang: “Ik begrijp niet dat hier geen eensgezindheid over is”

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt dat de regering dringend werk moet maken van een noodopvangcentrum voor asielzoekers. “Ik begrijp niet dat daar geen eensgezindheid over is terwijl kinderen potentieel op straat moeten slapen”, zei hij donderdag op Radio 1.

Het kernkabinet van de federale regering vergaderde woensdag over de asielcrisis, maar een alomvattende oplossing kwam daar nog niet uit de bus. Nochtans pleitte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) voor een groot noodopvangcentrum voor asielzoekers. Dat is volgens haar nochtans nodig om te vermijden dat er nog asielzoekers op straat moeten slapen, zoals de voorbije weken het geval was, ook voor sommige gezinnen met kinderen. De staatssecretaris liet haar teleurstelling dan ook blijken, woensdagavond in De Afspraak.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, de Moor’s voorganger op Asiel en Migratie, begrijpt die teleurstelling “volledig”, zei hij donderdag in De Ochtend. “Ik begrijp niet goed dat er geen eensgezindheid is terwijl kinderen potentieel op straat moeten slapen. Dat moet je snel optreden”, zei hij. “Alle partijen moeten beseffen hoe belangrijk het is, en ik hoop dat er de komende dagen hard gewerkt wordt in de federale regering om te doen wat ze moet doen, zodat er geen kinderen op straat moeten slapen.”

Mahdi wees er nog op dat niet alleen België maar ook andere West-Europese landen als Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland kampen met een overvol asielopvangnetwerk. Hij pleitte opnieuw voor een aanpassing van de Europese opvangrichtlijn om te vermijden dat asielzoekers in België asiel aanvragen terwijl ze dat ook al elders in de EU hebben gedaan.