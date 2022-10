Hoe de auto van Hebe en Sanne uiteindelijk toch gevonden werd: “Je had hem niet zomaar kunnen zien liggen”

De KIA Picanto met twee lichamen erin die woensdagavond aangetroffen werd tijdens de zoektocht naar het verdwenen Nederlandse meisje Hebe (10) en haar begeleidster Sanne, is wellicht van de weg geraakt en vervolgens in het water beland. Dat de politie de auto vond, is te danken aan een “afwijkend bandenspoor”, aldus de politie. “Als voorbijganger kon je dat niet zomaar zien.”

“Mijn collega’s reden hier voorbij en zagen een afwijkend bandenspoor”, legt een woordvoerder van de lokale politie bij RTL Nieuws uit hoe het verlopen is. “Zij hebben daarop hulp ingeschakeld van de collega’s met de helikopter, die boven het water gaan vliegen zijn en daar een auto in hebben kunnen traceren.” Vervolgens kwamen de duikers van de brandweer naar het knooppunt Empel op de A59/A2. “Zij hebben positief geïdentificeerd dat het die KIA Picanto was. Dan zijn we verder onderzoek gaan doen en hebben we de twee lichamen uit de auto gehaald.”

Nu volgt een onderzoek naar hoe de auto in het water is beland. Wie gewoon voorbij de plaats van de vondst reed, had behalve het bandenspoor niets kunnen zien, aldus nog de woordvoerder. “De wagen is daar wellicht van de weg af geraakt en in het water beland. Het is dus normaal dat voorbijgangers die auto niet hebben kunnen zien.”

Dinsdagavond, een dag voor de vondst van de auto, werd door de politie bovendien al eens gezocht aan de vindplaats. Op dat moment werd de auto niet gevonden. “Relatief ver weg” van deze locatie werd woensdag opnieuw gezocht, aldus de politiewoordvoerder.