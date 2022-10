Luchthaven Charleroi weer open: vluchten vertrekken weer mét passagiers aan boord

De staking van het veiligheidspersoneel trof maandag, dinsdag en woensdag duizenden passagiers die vanop Brussels South Charleroi Airport (BSCA) wilden vertrekken. Er was met momenten grote chaos aan de luchthaven, waar reizigers zelfs over hekken en omheiningen klommen om toch maar hun vlucht te halen. Want dat was het cynische van de situatie: de vliegtuigen vlogen wel, de mensen geraakten er gewoon niet op.

Woensdag werd dan toch een akkoord bereikt en donderdag verloopt alles weer normaal. De toegangswegen naar de luchthaven zijn open, ter plaatse is voldoende volk aan de slag en de passagiers geraken op hun vlucht. Volgens VRT nieuws zijn er al vliegtuigen van Ryanair en TUI fly opgestegen.