Zoveelste overleg, maar minderjarigen blijven buiten slapen: regering krijgt asielcrisis maar niet onder controle

Er zullen nog wel even minderjarige asielzoekers op straat slapen in Brussel. Het kernkabinet hakte een paar knopen door. Het leger moet nog eens kijken of het meer opvang op poten kan zetten. De uitzendsector moet personeel leveren. Maar dat is allemaal niets wat op korte termijn de situatie kan verbeteren. “Een grote teleurstelling”, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Het probleem zal alleen maar verergeren.”