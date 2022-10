VS ontdekt plannen om militaire technologie naar Rusland te sturen: mensen en bedrijven aangeklaagd

De Verenigde Staten hebben een tiental mensen en verschillende bedrijven aangeklaagd, nadat Washington twee afzonderlijke, globale regelingen heeft ontdekt om technologie naar Rusland te sturen. Dat in weerwil van Amerikaanse exportwetten en sancties.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn sommige “krachtige, civiel-militaire” technologieën aangetroffen op de slagvelden in Oekraïne. Ook zou technologie zijn onderschept vooraleer die op Russische bodem zou aankomen.

Onderdelen voor raketten

In één geval zijn vijf Russen en twee olietraders voor Venezuela aangeklaagd voor hun betrokkenheid in een complot om de sancties te ontwijken en geld wit te wassen.

Volgens gerechtsdocumenten zou een beklaagde, Joeri Orechov, gediend hebben als CEO van Nord-Deutsche Industrieanlagenbau in Hamburg. Het zou gaan om een Rus die in Duitsland woont. Hij en een zakenpartner worden ervan verdacht gevoelige civiel-militaire technologie van Amerikaanse makelij te hebben gekocht. De producten, zoals geavanceerde halfgeleiders en microprocessoren voor vliegtuigen, satellieten en raketsystemen, werden dan verscheept naar Russische eindgebruikers.

Orechov zou ook het bedrijf hebben gebruikt als een dekmantel om olie van Venezuela naar Russische en Chinese kopers te smokkelen, zoals een Russisch aluminiumbedrijf in handen van een oligarch tegen wie sancties zijn uitgevaardigd, en een conglomeraat in Peking. Documenten werden vervalst en supertankers deactiveerden hun navigatiesystemen om de Venezolaanse origine van de olie te maskeren, aldus het ministerie.

Volgens datzelfde ministerie wasten de beklaagden ook “tientallen miljoenen dollars voor Russische industriëlen, gesanctioneerde entiteiten en ’s werelds grootste energieconglomeraat” wit.

Slijpmachine

In het tweede geval zijn vier mensen en twee bedrijven in Europa aangeklaagd voor het overtreden van de Amerikaanse uitvoerwetgeving. Ze zouden geprobeerd hebben om een zeer nauwkeurige, computergestuurde slijpmachine naar Rusland te smokkelen. De machine maakt voorwerp uit van exportcontrole, omdat ze kan gebruikt worden in defensieprogramma’s en nucleaire proliferatie.