WHO-baas waarschuwt voor risico op genocide in Tigray

De algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwt dat de tijd opraakt om genocide te vermijden in zijn thuisregio Tigray, in het noorden van Ethiopië.

“Er is geen enkele andere situatie wereldwijd waarin zes miljoen mensen voor bijna twee jaar belegerd worden”, zei hij in Genève. Hij stelde dat het bankensysteem, brandstof, voedsel, elektriciteit en gezondheidszorg worden gebruikt als oorlogswapens.

De gewezen minister van Gezondheid en van Buitenlandse Zaken van Ethiopië waarschuwde voor een gezondheidscrisis in de regio. Hij riep de internationale gemeenschap en de media op om de crisis de aandacht te geven die ze verdient. “Er is een klein tijdsbestek nu om genocide te voorkomen”, zei hij.

Kritiek

De WHO-baas staat kritisch ten opzichte van de Ethiopische regering. Vanwege zijn kritiek kwam hij ook onder vuur te liggen. De regering in Addis Ababa beschuldigde hem er eerder dit jaar van zich te moeien met de interne aangelegenheden van het land.

Addis Ababa startte in november 2020 een “kort en hevig” offensief tegen het Tigray People’s Liberation Front. Twee jaar later is die oorlog nog altijd aan de gang, en heeft het conflict Afrika’s tweede bevolkingrijkste land verscheurd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hangen meer dan vijf van de zeven miljoen mensen in Tigray af van humanitaire hulp.