Hebe (10) en Sanne (26) dood teruggevonden: zo verliep dagenlange zoektocht

Donderdag 01.30 uur: de politie meldt dat de lichamen geborgen zijn, het onderzoek “op de vindplaats van Sanne en Hebe” grotendeels rond is en de wagen getakeld zal worden voor een grondiger onderzoek. “We richten ons nu in het onderzoek op de toedracht: hoe is de auto daar in het water beland en wat is er precies gebeurd? We kijken naar schade en eventuele sporen. We houden daarbij alle scenario’s open.”