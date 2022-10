Topreekshoofd Hurkacz had het niet onder de markt maar neemt eerste horde op European Open en bereikt kwartfinales

De 25-jarige Hurkacz was als hoogst geplaatste speler vrij in de eerste ronde maar kreeg in de tweede ronde op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena meteen een verraderlijke opponent voor de kiezen met de Brit Jack Draper (ATP 48), die in de eerste ronde genadeloos afrekende met de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 41) met 6-1 en 6-2. Hurkacz had het niet onder de markt tegen de Brit maar haalde het in drie sets: 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 6-1. De partij duurde 2 uur en 36 minuten.

Hurkacz ontmoet in de kwartfinales het Argentijnse zesde reekshoofd Francisco Cerundolo (ATP 28) of de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 132), die in de eerste ronde wildcard Michael Geerts (ATP 268) uit het toernooi wipte.