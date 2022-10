Toni Leistner: “Voor zo’n overtreding mag je de politie bellen”

De moedige Kanaries leefden een tijdlang op de hoop om een gelijkspel uit de brand te slepen tegen een allesbehalve imponerend Club Brugge. Tot het licht bij Konaté dus uitging. Vlak na zijn uitsluiting scoorde Club de 2-0 en daarmee gingen de boeken toe.

“Het was een domme rode kaart”, oordeelde Toni Leistner. “Iedereen had meteen door dat Mory uitgesloten zou worden na die charge. Voor zo’n overtreding mag je zelfs de politie bellen... spijtig dat dit gebeurt, want voordien stonden we opnieuw goed in blok. Ach, dan moeten we zaterdag tegen Leuven maar de drie punten pakken.”

Konaté mocht gaan douchen op een moment waarop STVV net wat beter in de wedstrijd kwam. “Ach, we hebben misschien tien minuutjes de overhand gehad”, temperde Leistner. “Toch hadden we een kans zolang het 1-0 stond. Maar na die rode kaart was het over en out. Vanaf dan kwam het erop aan om de score niet nog hoger te laten oplopen.”

Debuut Teixeira

In de tweede helft kreeg Jorge Teixeira zijn eerste minuten van het seizoen. Op de positie van verdedigende middenvelder moest de ervaren Portugees mee de schade beperken. “Het stond toen al 3-0 en we waren met z’n tienen, moeilijk om zo in te vallen dus”, zuchtte ‘Tex’. “Ik heb ook geen competitieritme in de benen maar daar hoop ik de komende weken verandering in te brengen. Zo komt er nog een bekerduel aan.”