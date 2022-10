Carl Hoefkens is een tevreden coach: “Erg blij met de goal en houding van Yaremchuk”

‘Misverstandje’ bij Club Brugge in de eerste helft, die ook Carl Hoefkens niet goed genoeg vond. “Ik had vooraf gezegd dat we geduldig moesten zijn om STVV te kloppen. Maar we waren té geduldig. ‘Geduldig zijn’ betekent niet ‘traag spelen’. We hadden het erover tijdens de rust en nadien liep het veel beter. Ik was ook heel tevreden met de spelers die erin kwamen.”

Vooral de 2-0 deed hem plezier. Lang met de assist en vooral Yaremchuk die scoorde. “Ik weet en zie dat Roman er alles aan doet om de ploeg te helpen. Zijn houding is op en top professioneel. Dan hoop je dat hij eindelijk nog eens een goaltje kan meepikken en ik ben blij dat het gelukt is.”

Boyata: “Wil fit op het veld staan, want het WK komt eraan”

Na een dikke maand zonder minuten mocht Dedryck Boyata (31) nog eens starten. De Rode Duivel is net hersteld van een knieblessure. “Ik speelde nog tegen Standard, maar de diagnose bleek erger dan verwacht. Het belangrijkste was dan hard werken en op een correcte manier terugkeren. Zonder te overhaasten. Dat zei ook de bondscoach mij in Madrid, toen hij kwam kijken. Ik hoop dat ik nu vertrokken ben, ja. Er zit heel veel kwaliteit in deze kern, het is aan mij om te vechten voor een stekje.”

Ondertussen woont Boyata in Knokke en de verdediger heeft ook al jaren familie in Brugge. Maar dat alles laat hij met plezier even achter om volgende maand naar Qatar te trekken. “Natuurlijk wilde ik zo snel mogelijk op het veld staan omdat het WK eraan komt. Maar dan wel volledig fit.” (jve)

© BELGA

(dvd)