Bernd Hollerbach over rode kaart: “Ik ben niet gelukkig met de actie van Konaté”

STVV-coach Bernd Hollerbach stelde vast dat de rode kaart voor Mory Konaté het keerpunt was in de wedstrijd op Club Brugge. “Zoveel risico neem je niet met een tackle op de bezoekende helft, ik ben er niet gelukkig mee.”

Bernd Hollerbach zag zijn spelers een prima prestatie neerzetten, zolang ze het met elf tegen elf mochten opnemen. “We startten goed en hielden de ruimtes klein. Jammer dat we ongelukkig op achterstand kwamen, nadat we onnodig een vrijschop weggaven. Maar de reactie van de ploeg was prima en na rust gingen we ook iets beter omschakelen, zodat we kansen begonnen te creëren. Precies op dat moment legde de rode kaart de wedstrijd in een beslissende plooi. Club Brugge is een heel goeie ploeg, met een mannetje minder wordt het verschrikkelijk moeilijk om tegen hen een resultaat te behalen. Laat ons onthouden dat er niets aan te merken viel aan onze mentaliteit en zo snel mogelijk de focus verleggen naar de volgende opdracht tegen OH Leuven.”

Rode kaart hielp niet

De rode kaart van Konaté was de Truiense coach een doorn in het oog. “Ook al raakte hij volgens mij zijn tegenstrever niet, met zoveel risico zet je geen tackle in. Zeker niet op de bezoekende helft. Het is duidelijk dat die rode kaart ons niet geholpen heeft, daarom ben ik er ook niet gelukkig mee.” Hollerbach kan mogelijk zaterdag tegen OH Leuven nog een beroep doen op Konaté, als STVV de sanctie van het bondsparket en Disciplinair Comité voor het Profvoetbal aanvecht. (mg)