Eden Hazard zit nu al 450 (!) minuten aan de bank gekluisterd in La Liga, Real Madrid wint makkelijk van rode lantaarn Elche

Eden Hazard is ook woensdagavond op het veld van rode lantaarn Elche niet van de bank gekomen bij Real Madrid. Onze landgenoot zit nu al vijf competitiewedstrijden op rij 90 minuten lang aan de bank gekluisterd.

Real Madrid won met 0-3 op het veld van rode lantaarn Elche, dat nog maar drie punten pakte dit seizoen. Man in vorm Federico Valverdo, Gouden Bal Karim Benzema en invaller Marco Asensio zorgden voor de drie doelpunten. Vooral het doelpunt van Valverde mocht er zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Eden Hazard was het opnieuw een triestig avondje bankzitten. Het lijkt erop dat de Rode Duivel in aanloop naar het WK, dat over een maand begint, amper nog speelminuten zal maken. De Belgische kapitein zal dus zonder matchritme afreizen naar Qatar.

Thibaut Courtois was er woensdagavond nog niet bij, maar is zo goed als hersteld van zijn blessure en wordt komend weekend weer tussen de palen verwacht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen