Twee lichamen aangetroffen in auto bij zoektocht naar vermiste Hebe (10) en Sanne

De politie heeft twee lichamen gevonden in de auto die woensdagavond werd aangetroffen in het water bij knooppunt Empel op de A59/A2. Vermoedelijk gaat het om de vermiste Hebe en haar begeleidster Sanne, die maandag verdwenen. Op de weg zouden volgens Nederlandse media bandensporen te zien zijn. De brandweer, ambulances, een traumahelikopter zijn aanwezig.

Sanne en Hebe zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 bij Waspik. De twee zijn maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje, een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze waren op weg naar het huis van Hebe in Vught. Daar kwamen de twee nooit aan. Hebe is meervoudig gehandicapt en heeft zorg nodig. Sanne is haar begeleidster. De politie stuurde maandag een Amber Alert uit.

Zoekacties

De hele dag zijn er zoekacties geweest tussen Raamsdonksveer en Vught. Zo zocht het Veteranen Search Team onder meer in Waspik en Drunen. Woensdagmiddag werd er een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet vanwege de zoektocht. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. “In totaal hebben iets meer dan tweehonderd mensen gezocht”, verklaarde de woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing.

De moeder van Hebe deelde maandag een bericht over de vermissing op Facebook: “Een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ’t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught. Wij zijn in shock”, aldus de vrouw.