Uitblinker Domien Loubry zorgt met bom in slotseconde voor zege van Kangoeroes Mechelen in FIBA Europe Cup

Schitterende Europese zege voor Kangoeroes Mechelen in De Schalk in Willebroek. In poule E won het na een nagelbijter met 88-85 van het Franse Cholet. Domien Loubry leidde met 29 punten, 7 assists en 5 rebounds de Maneblussers naar een tweede zege op een rij in de FIBA Europe Cup. Kangoeroes Mechelen staat in poule E meteen aan de leiding.