PREMIER LEAGUE. Rode Duivel Amadou Onana lijdt derde nederlaag op rij met Everton, Liverpool zet opmars verder

Ook in de Premier League wordt er een midweekvoetbal gespeeld. Op de twaalfde speeldag was het vooral uitkijken naar de prestaties van Amadou Onana met Everton, de (mogelijke) verdere opmars van Liverpool en de topper Manchester United en Tottenham.

Liverpool - West Ham 1-0

Liverpool tankte afgelopen weekend vertrouwen door de topper tegen Manchester City te winnen. Een serieuze opsteker na de desastreuze competitiestart, maar The Reds moeten nu wel eens een reeksje neerzetten.

Woensdagavond tegen West Ham kreeg Liverpool de kans om voor de tweede keer dit seizoen zes op zes te pakken. Liverpool begon prima aan de wedstrijd en kwam na 22 minuten op voorsprong via Darwin Nunez, de Uruguayaanse topaankoop die al redelijk wat kritiek te verduren kreeg. Op slag van rust kwamen The Reds goed weg nadat West Ham-spits Jarrod Bowen een penalty miste. De tweede helft was een maat voor niets, het bleef 1-0. Zo springt Liverpool van de tiende naar de zevende plaats in het klassement.

Newcastle - Everton 1-0

Everton hoopte na twee nederlagen op rij weer aan te knopen met de zege, maar dat is op het veld van Newcastle geen sinecure. Amadou Onana is nu al een onbetwiste basisspeler bij Everton en kwam al voor de achtste competitiewedstrijd op rij aan de aftrap. De Rode Duivel kon echter niet verhinderen dat Newcastle op het halfuur op voorsprong kwam na een prachtig doelpunt van Miguel Almiron.

Everton blijft steken op de vijftiende plaats, Newcastle is knap zesde na elf wedstrijden.

Uitslagen andere wedstrijden:

Brentford - Chelsea 0-0

Bournemouth - Southampton 0-1