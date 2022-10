Merijn en Ivo verpulveren wereldrecord bij hallucinante loopwedstrijd ‘Backyard Ultra’: duo loopt 100 uur en 677 kilometer

Twee ultralopers hebben zichzelf in het domein De Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee) overtroffen tijdens het wereldkampioenschap Backyard Ultra. Merijn Geerts (48) uit Wilsele (Leuven) en Ivo Steyaert (52) uit Landskouter (Oosterzele) liepen sinds zaterdagmiddag onafgebroken rondjes van 6,7 kilometer op het domein. Woensdagochtend hadden ze al het wereldrecord van 90 ronden beet. Uiteindelijk beëindigden ze woensdag om 19 uur hun huzarenstukje na 101 rondjes of 677 kilometer. “De derde nacht was de zwaarste”, zei Ivo Steyaert.

Het wereldkampioenschap Backyard Ultra of achtertuinlopen was niet voor watjes. Vijftien ultralopers waren voorbije zaterdag om 15u in het domein De Hoge Rielen in Lichtaart gestart aan een enorme uitdaging. Ze kregen telkens een uur de tijd om 6,7 kilometer af te leggen. Diegene die de afstand binnen het uur niet haalt, viel onverbiddelijk af.

De wedstrijd startte in 37 landen tegelijk. Na bijna vier dagen dag en nacht lopen, bleven er wereldwijd nog maar twee deelnemers die kilometers aan het afmalen waren. Het ging om de Vlaamse ultralopers Merijn Geerts en Ivo Steyaert.

Woensdag omstreeks 17.50u hadden ze allebei al 100 rondjes afgewerkt, goed voor in totaal ruim 670 kilometer. Nadat de ultralopers samen toostten op hun prestatie (Merijn met een pintje bier) begonnen ze met veel goede moed aan hun 101ste ronde. De organisatie en fans hadden voor de gelegenheid al speciale t-shirts met een foto van hun twee helden laten maken met daarop de tekst #breaking100.

Ivo Steyaert en Merijn Geerts glunderen volop na hun bijzondere loopprestatie van meer dan 100 uur. — © Bart Van den Langenbergh

Uiteindelijk hielden ze het nog een ronde vol en gaven ze er omstreeks 19u de brui aan. De ultralopers klokten af op de waanzinnige prestatie van 101 ronden van 6,7 kilometer: goed voor 677,2 kilometer over een totale tijd van 100 uren, 55 minuten en 50 seconden. Dat was goed voor een luid en welverdiend applaus van de fans. “Ik ben blij dat ik samen met Ivo het record heb kunnen breken. Het maakte voor mij niet uit dat we nu met zijn tweeën het wereldrecord hebben”, vertelde Merijn Geerts. Het duo beleefde onderweg veel topmomenten maar ook zware periodes. “De derde nacht (van maandag op dinsdag, red.) was het zwaarste voor me. Toen gingen de uren niet echt vooruit”, legt Ivo Steyaert uit. “Nu gaan we eerst nog wat bijpraten met familie en vrienden. We gaan nog niet direct slapen omdat we dan te veel pijn zouden hebben.”

De supporters droegen woensdag tijdens de wereldprestatie van Merijn en Ivo speciale t-shirts. — © Bart Van den Langenbergh

Net voor ze aan hun 101ste rondje lopen begonnen, hebben Ivo en Merijn al getoost op hun wereldprestatie. — © Bart Van den Langenbergh

“Het wereldrecord backyard lopen stond al op naam van Merijn Geerts met 90 ronden. Merijn en Ivo hebben dat record beiden ruimschoots gebroken”, vertelt Eilis Lanclus, een van de racedirecteurs van Team België. “We hadden gehoopt dat dit record zou sneuvelen en het komt zeker niet onverwacht. Woensdag waren ze er nog vrij goed aan toe. Ivo was ’s ochtends weer mopjes aan het maken. Het eerste rondje lopen bij daglicht geeft altijd weer meer energie.”

Merijn Geerts (links) en Ivo Steyaert hebben het wereldrecord backyard lopen verpulverd. Ze liepen sinds zaterdagmiddag in De Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee) bijna onafgebroken meer dan 90 ronden van telkens 6,7 kilometer lang. — © Bart Van den Langenbergh

Ivo Steyaert kan nog lachen nadat hij meer dan 90 uur aan het lopen is op De Hoge Rielen in Lichtaart. — © Bart Van den Langenbergh

Wakker maken

De deelnemers kregen na elk rondje lopen maar enkele minuten de tijd om te rusten, wat te eten en zich te verfrissen. Het was niet de bedoeling om hen tijdens die kostbare minuten te storen. “Vaak deden ze ook even hun ogen dicht, maar we maakten ze wel op tijd wakker”, zegt Eilis Lanclus. “We mochten ze onderweg enkel wat aanmoedigen. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben ook leerlingen van een school die hier verbleven hen toegejuicht. Er waren ook wel mensen die na hun werk even komen kijken.”

Van de vijftien Belgische deelnemers heeft Frank Gielen maandagochtend na 67 rondjes lopen, afgehaakt. Merijn Geerts en Ivo Steyaert deden daar nog een flinke schep bovenop. “Merijn heeft zich op voorhand heel goed voorbereid voor dit WK. Hij heeft een heel stipt schema gemaakt tot aan 128 ronden”, legt Eilis Lanclus uit. “Beiden hadden ook elk zes paar loopschoenen bij. Voor het geval dat hun voeten wat dikker werden, konden ze tussen twee ronden door van schoenen wisselen.”

De jarige Merijn Geerts komt binnen na zijn 91ste rondje van 6,7 kilometer lopen op De Hoge Rielen. — © Bart Van den Langenbergh

Zilveren medaille

Het Belgisch duo mocht dan nog het record hebben verpulverd, de wereldtitel voor het landenkampioenschap is weggelegd voor de Verenigde Staten. De Amerikanen eindigden hun race op ruime voorsprong van België. “Maar België heelft wel de zilveren medaille behaald. Dit is een prestatie van het hele Belgische team. Zonder de dertien andere lopers die hebben meegedaan, stonden Merijn en Ivo ook niet zo ver”, zegt Eilis Lanclus. “We hebben in ieder geval het wereldrecord ook beet. Voor Merijn Geerts is dat zeker een extra mooie prestatie omdat hij vandaag (woensdag, red.) jarig is. We hebben hem om middernacht al verrast met een taart met kaarsjes.”