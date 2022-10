El Kaouakibi duikt plots weer op in het Vlaams Parlement: voor de ene met schaamteloos theater, voor de andere met moedig optreden

Het gebeurt niet vaak, maar gisteren was er wel opschudding in het Vlaams Parlement. Compleet onverwacht en na anderhalf jaar afwezigheid dook Sihame El Kaouakibi op in de Vlaamse assemblee. Tijdens een besloten debat over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid liet ze geëmotioneerd weten dat ze alleen maar goed heeft willen doen, maar wellicht ook stommiteiten heeft begaan. Volgens de ene schaamteloos theater, volgens de andere een zeer moedige en aandoenlijke tussenkomst.