Dieven stelen 500 euro via wisseltruc in telefoonwinkel in Eisden

De eigenaar van de Phonestore op de Pauwengraaf in Eisden is woensdag na sluitingstijd opgelicht door een Engelstalige klant die nog snel geld wilde wisselen. “Bij het afsluiten van de dagkassa kwam ik 500 euro te kort”, zegt eigenaar Rafik Hamadaoui.

Even voor 18.30 uur probeerden twee klanten een belkaart van 5 euro te kopen in de Phonestore. Een van hen, een man met een baard, sprak de eigenaar aan. Zijn kompaan droeg een mondmasker en hield achteraan in de winkel de wacht. “De man vroeg in het Engels een belkaart, maar die verkopen wij niet”, zegt Rafik. “Daarna vroeg hij me of ik 50 euro kon wisselen. Ik gaf hem twee briefjes van 20 euro en een van 10. Maar dat moest hij niet hebben. Hij wilde briefjes hebben waarvan de code begon met de letter F. Ik had nog nooit gehoord dat bankbiljetten gecodeerd zijn.”

Afgeleid

“Achteraf gezien vind ik dat natuurlijk een raar verhaal, maar dat besef je op het moment zelf niet. Hij zag mijn stapel geld en hij heeft dat slechts twee seconden in zijn handen gehad. Ik nam de stapel meteen terug. Intussen leidde de andere man mij even af. Toen moet er geld zijn verdwenen. Bij de eindafrekening kwam ik 500 euro te kort”, zegt Rafik.

“Eigenlijk interesseert dat geld mij nog niet zo erg, wel dat ze me om de tuin hebben kunnen leiden. En dat dan nog na het sluitingsuur. Normaal sluit ik altijd om zes uur, een half uur eerder. Die mannen hebben mij een wake-upcall gegeven. Ik heb het filmpje met het fragment van de wisseltruc ook meteen op internet gezet en mijn collega’s op straat verwittigd en gevraagd of iemand iets had opgemerkt. Ik hoop met die post vooral dat het hier bij blijft en dat ze andere mensen met rust laten.”