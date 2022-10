Sihame El Kaouakibi vlak voor ze parlement binnen ging: “Ik sta wankel omdat ik na twee jaar isolement naar buiten kom”

Het Vlaams Parlement heeft woensdag achter gesloten deuren gestemd om de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi op te heffen. El Kaouakibi maakte zelf een onverwachte comeback in het parlementaire halfrond na twee jaar afwezigheid door ziekte. De tafel van vier was er exclusief bij toen ze op het punt stond het parlement binnen te stappen. “Ik sta wel wat wankel”, klonk het. “Omdat ik eigenlijk na twee jaar isolement naar buiten kom en dat is niet evident.”