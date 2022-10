Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond de parlementaire onschendbaarheid van het in opspraak gekomen parlementslid Sihame El Kaouakibi opgeheven. El Kaouakibi verscheen zelf voor het eerst in twee jaar in het parlement. Het moment dat ze het halfrond binnenstapte, was even te zien op de livestream van het Vlaams Parlement, voor de zitting werd geschorst om even later achter gesloten deuren weer verder te gaan.