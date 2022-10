Michael Geerts kan niet stunten op European Open Antwerpen: “Jammer dat ik niet meer weerwerk kon bieden”

Voor Michael Geerts (ATP 268) zit de European Open (hard/648.130 euro) er al in de eerste ronde op. De 27-jarige Antwerpenaar verloor voor eigen volk op het hardcourt van de Lotto Arena tegen de Oostenrijkse grandslamwinnaar Dominic Thiem (ATP 132) in twee sets (6-4 en 6-0). “Jammer dat ik in die tweede set niet meer weerwerk kon bieden”, reageerde Geerts.

Geerts moest in de eerste set niet onderdoen voor Thiem, die pas in het slot het verschil maakte. “Ik draaide de eerste set goed mee”, analyseerde de thuisspeler. “Ik wist dat ik met hem meekon in de rally’s en dat daar kansen lagen. Ik geloofde in mijn kunnen maar verloor die set helaas alsnog. Het is niet de eerste keer dat ik de voorbije tijd een set nipt verlies.”

“In de tweede set die ik met 6-0 verlies glipt het dan uit mijn handen”, vervolgde Geerts, die zijn debuut maakte op de hoofdtabel in het enkelspel op de ATP Tour. “Hij maakte toen enkele knappe punten en speelde sterk. Ik deed er alles aan om het tij te keren, jammer dat ik daar niet in lukte. Ik had meer van de tweede set verwacht, maar ga deze ervaring naar de toekomst meenemen. Het was geweldig om met het publiek in een volle zaal te tennissen. Dit smaakt naar meer.”

Thiem toonde zich na afloop tevreden met zijn winst. “Het was een zware eerste set, hij verdedigde zijn huid duur”, aldus de Oostenrijker. “Maar gelukkig kon ik het verschil maken en die eerste set winnen. In de tweede set liep het veel vlotter voor mij. Ik ben tevreden met deze overwinning.”