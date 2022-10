Het verhaal van Group K Borgloon is definitief afgelopen. De verraste jeugdwerking en enkele geïnteresseerde externen bestudeerden de situatie van de eersteklasser, om te zien of een doorstart nog mogelijk was. De eerste dagen verliepen hoopvol. Finaal moesten ze echter vaststellen dat het faillissement van de club, zoals op 11 oktober gecommuniceerd door clubleiders Johhny en Brian Cenens, onomkeerbaar is.