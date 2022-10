Thorgan Hazard geeft assist in bekerzege Dortmund, Thomas Meunier geblesseerd naar de kant na tik in het gezicht

Borussia Dortmund, met Rode Duivels Thorgan Hazard en Thomas Meunier in de basis, heeft woensdagavond in de zestiende finale van de Duitse beker met 0-2 gewonnen bij Hannover.

Thorgan Hazard en Thomas Meunier stonden allebei aan de aftrap in Hannover, dat nu in de Duitse tweede divisie speelt. Hazard was beslissend, door in de elfde minuut de bal vanaf de rechterflank naar Moukoko te schuiven, die kon scoren met behulp van een ongelukkige deviatie van verdediger Arrey-Mbi. Jude Bellingham verdubbelde de voorsprong vanop de stip in de 71e minuut. Karim Adeyemi werd in de 85e minuut nog met rood van het veld gestuurd.

Thomas Meunier werd in de 63e minuut naar de kant gehaald nadat hij in het gezicht werd geraakt. Hazard werd in de 68e minuut gewisseld.

Dortmund voegt zich zo bij Eintracht Frankfurt en Wolfsburg, die zich eerder al plaatsten, in de volgende fase van de competitie.