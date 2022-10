GEPROEFD. Zin in pancakes of scones? In dit Pinterest proof zaakje brunch je elke dag alsof het zondag is

Brunch a Lotte is nog maar enkele weken geopend, maar Charlotte Vanaken (28) leverde al twee jaar zelfgemaakte ontbijt- en brunchmanden aan huis voor ze die stap durfde te zetten. “Al sinds mijn zestiende droom ik van een eigen ontbijthuisje. Tijdens de coronacrisis heb ik mijn job in de horeca verloren, maar dat was net dat laatste duwtje dat ik nodig had. Ik kreeg plots ontzettend veel tijd om te experimenteren in de keuken en volledig te gaan voor mijn grote droom.”

In een prachtig gerenoveerd hoekpand in de Hasseltse Lombaardstraat serveert Charlotte alles voor een heerlijke brunch. Van homemade scones met clotted cream, over bagels, tot American pancakes. “Ik wil mensen dat zalige zondagsgevoel geven. Gezellig samenzijn met vrienden en familie rond een goedgevulde tafel”, vertelt de Diepenbeekse. “Bij Brunch a Lotte kan je verschillende opties combineren en zo van meerdere dingen snoepen. Keuzestress is dus nergens voor nodig, we serveren zowel traditionele als speciale gerechten. Ik wil wel zo veel mogelijk zélf maken, dat vind ik heel belangrijk.”

De lila stoelen, roze kussens én het goudkleurig bestek maken de droomwereld van Brunch a Lotte compleet. — © Luc Daelemans

Voor wie geen zoetekauw is, voorziet Brunch a Lotte onder meer Eggs Benedict of Italian Temper: een foccacia met groene pesto, mozzarella en serranoham. Klein hongertje? Een croissant met homemade gelei of een Sunny Side Up (mét ‘goei boter’) volstaan zeker.

Ontbijtplankjes

“Het is nog wat vroeg om een echte favoriet aan te duiden, maar de ontbijtplankjes scoren héél goed”, verklapt Charlotte. “Je kan kiezen tussen een ‘Brunch a Little’ (18 euro) of een uitgebreidere ‘Brunch a Lotte’ (28,5 euro). Ik schrik ervan dat ze zelfs op een doordeweekse ochtend de deur uit vliegen.” (lacht)

Wij twijfelen geen seconde als we de menukaart zien en bestellen een ‘Blue & Cheesy’ (13,50 euro): twee ricottapannenkoeken met bosbessen en ahornsiroop. Als onze ‘Tropical vibes’ – een frisse limonade met passievrucht en mango (4 euro) – halfweg is, krijgen we een bordje voorgeschoteld dat even lekker proeft als het eruitziet. Onze American pancakeszijn luchtig, maar hebben toch die kenmerkende volle smaak. Drie flinke handjes bosbessen en een glaasje vol siroop matchen perfect met de smeuïge pannenkoeken. Al kijken we vanuit onze ooghoek ook jaloers naar de overkant van de tafel, waar de ‘Madame Brioche’ (13,50 euro) met mascarpone en frambozencoulis er ook overheerlijk uitziet.

De ‘Madame Brioche’ (13,50 euro) met mascarpone en frambozencoulis ziet er ook overheerlijk uit. — © Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Bij Brunch a Lotte stap je binnen in een Pinterest proof interieur, inclusief terrazzotoog en roze metrotegeltjes tegen de wand. De lila stoelen, roze kussens én het goudkleurig bestek maken de droomwereld compleet.

2. Bij het zien van de menukaart loopt het water ons al in de mond, maar verschijnt er ook af en toe een glimlach op ons gezicht. Onze favoriete quote? ‘Brunch, one meal to rule them all’, als flinke knipoog naar Lord of the Rings.

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

3. Geen schrik voor de mom police, want Charlotte bedacht ook volwaardige kindergerechten. Voor de ‘kleine coole kids’ staan er onder andere fluffy American pancakes (7,5 euro) of ‘choco met boke’ (3 euro) op het menu.

Lombaardstraat 18 in Hasselt. Open: wo t.e.m. za 9-17 uur. Zo 9.30–14 uur. Op zondag is reserveren verplicht. Info: www.brunchalotte.be