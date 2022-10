Heusden-Zolder/Lommel

Wie wordt zaterdag tijdens de finale van Regi Academy geadopteerd door Regi Penxten (46) in een bomvol Sportpaleis? Arno, Melanie, Lars of Hanne? De leden van de Regi Family onthullen alvast wat hun nieuwste muzikale familielid mag verwachten van de samenwerking met de Limburger. “Met minder dan perfect is hij niet tevreden.”