Frieten voor de hele school om nieuwe kleuterklassen te vieren

Nieuwerkerken

Een bijzondere schooldag voor de leerkrachten en ruim 150 leerlingen van basisschool De Wijzer in Wijer. Twee lokalen van de kleutervleugel werden volledig gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen. “We zijn heel blij met deze prachtige nieuwe lokalen voor de klasjes van juf Inke en meester Nico. In plaats van een receptie met kinderchampagne hebben we gekozen om alle leerlingen te trakteren op frietjes en worsten. En dat idee viel letterlijk en figuurlijk in de smaak” zo vertelt directrice Sonja Remels. “Eerder vernieuwden we al het sanitaire gedeelte en bouwden we een nieuwe zomerklas. Met de totaalrenovatie van deze twee lokalen, die al dateren uit de jaren 60, is de volledige kleutervleugel nu klaar. De goedkeuring voor dit project kregen we pas in de zomervakantie. Dat we deze renovatie konden klaren in zes weken, is echt wel een huzarenstukje”, zo voegt Jos Jans van het schoolbestuur daar aan toe. len