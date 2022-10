Voorbereidende werken voor nieuw VRT-gebouw tijdelijk stilgelegd wegens beschermde eikelmuis

De voorbereidende werken voor het toekomstige VRT-omroepgebouw in Schaarbeek zijn woensdag tijdelijk stilgelegd, omdat er “administratieve onduidelijkheden” waren gerezen over maatregelen voor de beschermde eikelmuis. Dat bevestigt de VRT, die aanvoert dat de onduidelijkheden intussen wel uitgeklaard zijn. Bij Leefmilieu Brussel valt te horen dat “het dossier momenteel geanalyseerd wordt”.

Op de Reyerssite, waar het toekomstige VRT-omroepgebouw moet komen, werd woensdag begonnen met voorbereidende werken voor de werf. Er werden daarvoor enkele bomen geveld in het Georginbos, om een toegangsweg voor het werfverkeer te maken. Maar in dat dat Georginbos huist ook een grote populatie van de eikelmuis, een beschermde diersoort.

De Brusselse nieuwssite Bruzz meldt dat medewerkers van Leefmilieu Brussel woensdag ter plaatse gingen om na te gaan of er een aanvraag moest ingediend worden om de werken te laten stillegen. Bruzz citeert ook het buurtcomité Quartier Mediapark, dat beweert dat verschillende afspraken niet nageleefd zijn.

Vergunning

De VRT wijst er in een reactie op dat er voor de bomenkap een vergunning afgeleverd werd door Leefmilieu Brussel. “Enkele administratieve onduidelijkheden over de specifieke maatregelen wat betreft de eikelmuis zorgden voor het stilleggen van de werf”, zegt de VRT. Volgens de VRT bevestigde een ecoloog van Natuurpunt, die aangesteld werd door Leefmilieu Brussel, intussen wel dat alle afspraken zijn nageleefd zoals vastgelegd en “dat de specifieke maatregelen voor de eikelmuis ook worden opgevolgd”. Tot alle documenten nagekeken zijn, liggen de werken wel tijdelijk stil, klinkt het. Leefmilieu Brussel zelf laat enkel weten dat “het dossier momenteel geanalyseerd wordt”.

Overigens voerde ook Greenpeace woensdag actie tegen de bomenkap. Net als Quartier Mediapark protesteert Greenpeace al langer tegen de vernieuwde wijk Mediapark Brussel, een onderscheiden project van het VRT-gebouw, waarbij de ngo vreest dat er naar schatting duizend bomen zouden moeten verdwijnen voor een groot woningcomplex. “Nu we volop in de zesde massale uitstervingsgolf zitten, kunnen we het ons niet veroorloven om beschermde soorten op te offeren voor economische redenen, en al zeker niet voor werfverkeer”, zegt Ruth-Marie Henckes, experte biodiversiteit bij Greenpeace, in een persbericht.