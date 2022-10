Diepenbeek

Er is een boel deining ontstaan, nadat onafhankelijk raadslid Lode Vereeck maandagavond in de Diepenbeekse raadszitting de problemen op het pleintje in de Sint-Rochuswijk aankaartte. Naar eigen zeggen beschikte hij over politieverslagen. “Leugens”, klinkt het overal. “Een misverstand”, tweet Vereeck.