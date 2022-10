Telenet Giants Antwerp met duidelijke cijfers onderuit in Turkse hel van Gaziantep

Zeven Antwerpse balverliezen deden in het eerste kwart pijn. Ook de snelle twee fouten van Jean-Marc Mwema verstoorde de beginfase van Telenet Giants Antwerp. Toch bleven de Giants tot 8-6 in het spoor van Gaziantep. Leyton Hammonds en Codi Miller-Mcintyre (ex-Leuven Bears) zorgden voor een Turkse versnelling en bij 13-6 was de eerste afscheiding een feit. Coach Ivica Skelin probeerde met een time-out en vervangingen het tij te keren. Ondanks een bom van Avery Woodson keek Telenet Giants Antwerp na het eerste kwart toch tegen een 19-11 achterstand aan.

Mo Watson scoorde in het begin van de tweede periode, Gaziantep incasseerde een onsportieve fout en Thijs De Ridder dunkte de 22-17 tussenstand op het scorebord. Driepunters van Mo Watson en Jean-Marc Mwema zorgden tevens voor de aansluiting 25-23. Gaziantep reageerde echter met een 12-0 via Leyton Hammonds en Damyean Dotson: 37-23. In de slotfase van de eerste helft gleden de Giants dus volledig uit de partij en trokken met een 39-25 achterstand de rust in.

Thijs De Ridder bleef sterk presteren, dropte een bom, maar Gaziantep bleef wel domineren: 45-30 en 49-35. Telenet Giants Antwerp lag zwaar onder in de rebound (26-18 na drie kwarts) en Leyton Hammonds en vooral de met de driepunters uitpakkende Damyean Dotson deden de Giants pijn. Via Mo Watson won de Giants wel het derde kwart (21-23) en begonnen het laatste kwart met een 60-48 achterstand.

Jean-Marc Mwema opende het vierde kwart met een bom (62-51) en de Giants toonden veerkracht. De shotselectie was echter ondermaats en Gaziantep kon weer verder afstand nemen: 69-51. Met twee opeenvolgende bommen zorgde Leyton Hammonds voor de Turkse “twintiger” (75-53) en zat Gaziantep op rozen. In de slotminuten volgde geen Antwerpse remonte meer en won Gaziantep met overtuigende cijfers. Codi Miller-Mcintyre scoorde 11 punten en gaf 11 assists. Bij de Giants was Mo Watson goed voor 16 punten en 10 assists.

Gaziantep-Telenet Giants Antwerp 82-63

Kwarts: 19-11, 20-14, 21-23, 22-15

Gaziantep: Miller-Mcintyre 11, Hammonds 16, Dotson 19, Sivas 0, Ogut 11, Turen 0, Batuk 3, Apaydin 0, Egbunu 10, Yasar 12

Telenet Giants Antwerp: Watson 15, Smout 3, Goodin 4, Hamm 12, Woodson 11, Van Cleemput 0, D’Espallier 0, De Ridder 8, Rogiers , Mwema 6, Upshaw 3